Крупный пенсионный фонд Канады продал акции Caterpillar и Microsoft, купил Comcast и Visa

Один из крупнейших канадских пенсионных фондов Ontario Teachers`Pension Plan провел значительные изменения инвестиционного портфеля в четвертом квартале.
Он продал все акции Caterpillar (2,1 млн бумаг), а также сократил долю в Microsoft Corp. (почти на 488 тыс. бумаг - до 2,9 млн), говорится в документах, направленных фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
При этом фонд приобрел 12,7 млн акций Comcast Corp., в результате чего его пакет увеличился до 17,73 млн, а также купил 2,2 млн бумаг Visa Inc.
В 2021 году объем активов Ontario Teachers` Pension Plan составлял около $177 млрд. При этом активы фонда на 107% покрывали его обязательства. Американские пенсионные фонды в среднем имеют коэффициент покрытия около 71%, отмечает MarketWatch.
Алиев и министр экономразвития Венгрии обсудили экономическое сотрудничество Баку и Будапешта
Алиев и Боно обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору
В Дагестане завершили I этап модернизации автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном
Азербайджан разрешил еще 10 компаниям РФ поставки продукции животноводства
Говорить о победе над инфляцией в еврозоне пока слишком рано - Лагард
В Азербайджане за сутки выявлено 39 случаев COVID-19
МВД Азербайджана: один из преступников, совершивших вооруженное нападение в гипермаркете в Баку, задержан, второй – ликвидирован
Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна