IDC резко ухудшила прогноз поставок ПК в мире в 2023г

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) и планшетов по итогам 2023 года упадут на 11,2% и составят 403,1 млн штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Декабрьский прогноз предусматривал более умеренное снижение, до 429,5 млн.

Продажи ПК в этом году могут снизиться на 10,7% - до 260,8 млн, планшетов - на 12%, до 142,3 млн, ожидают эксперты.

Тем временем в 2024 году аналитики прогнозируют восстановление поставок на 3,6%, до 417,7 млн. Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж компьютеров в период 2023-2027 г. ожидаются в районе 2,9%, при этом на рынке планшетов прогнозируется нулевая динамика.

"Коммерческий спрос со стороны компаний и образовательных учреждений остается источником оптимизма во всем прогнозном периоде, поскольку гибридный формат работы и инициативы по обеспечению компьютером каждого школьника увеличили размер целевого рынка", - полагает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

Завершение обслуживания операционной системы Windows 10 подстегнет обновление парка компьютеров в 2024 и 2025 годах, а планшеты на ОС Android получат поддержку за счет спроса в образовательном сегменте, добавил он.

Тем временем потребительский спрос остается слабым на фоне укрепления доллара США и высокой инфляции во всем мире.