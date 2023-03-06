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Транспорт и связь 06.03.2023 12:51

В Дагестане завершили I этап модернизации автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном

В Дагестане завершен первый этап реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Росгранстрой, реконструкция самого загруженного в Дагестане сухопутного погранперехода, входящий в створ международного транспортного коридора «Север - Юг», ведется в рамках комплексной модернизации приоритетных пунктов пропуска. Заказчиком работ выступает подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой.

«В настоящее время на территории МАПП Яранг-Казмаляр построено более 30 новых зданий и сооружений: административно-бытовой комплекс, здание кинологической службы, санитарно-карантинного поста, бокс углубленного досмотра, павильоны, пешеходная галерея, гараж, навесы, складские помещения и другие. Смонтировано современное высокотехнологичное оборудование», - подчеркивается в информации.

Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на третий квартал 2023 года.

«После реконструкции пропускная способность Яраг-Казмаляра вырастет почти в три раза (до 1400 транспортных средств и до 5100 человек в сутки)», - подчеркивает ведомство.

Как сообщалось ранее, до конца 2027 года запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ международного транспортного коридора «Север-Юг». Это и морские, и железнодорожные, и автомобильные пункты пропуска (среди них Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент). Развитие инфраструктуры МТК будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, оптимизации транспортно-логистической системы, созданию новых инфраструктурных маршрутов и наращиванию объемов грузоперевозок в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского Залива.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДАГЕСТАН, КПП, МОДЕРНИЗАЦИЯ

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