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Дальнее зарубежье 06.03.2023 14:30

Пекин называет беспочвенными опасения, что КНР использует для сбора разведданных грузовые краны в портах США

В МИД КНР назвали беспочвенными предположения ряда американских официальных лиц о том, что произведенные в Китае и работающие в американских портах грузовые краны, могут использоваться Пекином для шпионажа в США.

"По словам представителя китайского МИД Мао Нин, заявления некоторых официальных лиц в США о том, что сделанные в Китае краны, установленные в американских портах, могут быть инструментами шпионажа... абсолютно беспочвенны, и вводят в заблуждение американскую общественность", - сообщает в понедельник издание Global Times.

На выходных The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщалось, что американские официальные лица обеспокоены тем, что китайские грузовые краны, работающие в портах, могут использоваться для сбора ценной для разведки информации.

Краны, произведенные китайской компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC), содержат в себе высокочувствительные датчики, которые могут отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, писало издание. Некоторые сотрудники Пентагона предположили, что таким образом может собираться информация о доставляемых в страну или вывозимых из нее товарах для поддержки военных операций США по всему миру.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал данные опасения "параноидальной" попыткой препятствовать торговому и экономическому сотрудничеству с Китаем.

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Тэги: КИТАЙ, США, ШПИОНАЖ, ОПАСЕНИЯ


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