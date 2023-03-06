Пекин называет беспочвенными опасения, что КНР использует для сбора разведданных грузовые краны в портах США

В МИД КНР назвали беспочвенными предположения ряда американских официальных лиц о том, что произведенные в Китае и работающие в американских портах грузовые краны, могут использоваться Пекином для шпионажа в США.
"По словам представителя китайского МИД Мао Нин, заявления некоторых официальных лиц в США о том, что сделанные в Китае краны, установленные в американских портах, могут быть инструментами шпионажа... абсолютно беспочвенны, и вводят в заблуждение американскую общественность", - сообщает в понедельник издание Global Times.
На выходных The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщалось, что американские официальные лица обеспокоены тем, что китайские грузовые краны, работающие в портах, могут использоваться для сбора ценной для разведки информации.
Краны, произведенные китайской компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC), содержат в себе высокочувствительные датчики, которые могут отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, писало издание. Некоторые сотрудники Пентагона предположили, что таким образом может собираться информация о доставляемых в страну или вывозимых из нее товарах для поддержки военных операций США по всему миру.
Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал данные опасения "параноидальной" попыткой препятствовать торговому и экономическому сотрудничеству с Китаем.
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