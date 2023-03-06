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Внешняя политика 06.03.2023 13:35

Алиев и Боно обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку старшего советника государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюиса Боно.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Алиев выразил удовлетворение итогами встречи с премьером Армении на Мюнхенской конференции по безопасности и выразил признательность госсекретарю США Энтони Блинкену за усилия в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«В ходе встречи Алиев и Боно обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам между сторонами по мирному договору», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, БОНО, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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