Песков: Путин обсудил с Токаевым вопросы торгово-экономического взаимодействия между Россией и Казахстаном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике главы российского государства в понедельник.

"В понедельник, 6 марта, Путин работает в Огарево. Только что состоялся его телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, в том числе, транспортные коридоры, торгово-экономическое взаимодействие.

"Еще один будет в начале второй половины дня международный телефонный разговор. В случае, если он состоится, мы тоже дадим вам сообщение", - сказал Песков.