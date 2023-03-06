Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Дальнее зарубежье 06.03.2023 16:05

Талибы сообщили об освобождении из иранских тюрем 268 афганцев

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" сообщило об освобождении из иранских тюрем 268 граждан Афганистана.

"Сегодня 268 афганских заключенных, находившихся в заключении в Иране, были переданы афганскому правительству в результате переговоров и соглашения между двумя странами", - сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Эта договоренность была достигнута несколько дней назад в Тегеране с высокопоставленной делегацией во главе с генеральным прокурором и в составе представителей Главного управления иностранных дел и тюрем. Такие позитивные меры будут способствовать углублению и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами", - сообщил Ахмад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АФГАНЦЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az