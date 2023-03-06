Талибы сообщили об освобождении из иранских тюрем 268 афганцев

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" сообщило об освобождении из иранских тюрем 268 граждан Афганистана.

"Сегодня 268 афганских заключенных, находившихся в заключении в Иране, были переданы афганскому правительству в результате переговоров и соглашения между двумя странами", - сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Эта договоренность была достигнута несколько дней назад в Тегеране с высокопоставленной делегацией во главе с генеральным прокурором и в составе представителей Главного управления иностранных дел и тюрем. Такие позитивные меры будут способствовать углублению и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами", - сообщил Ахмад.