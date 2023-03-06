Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Регион 06.03.2023 16:30

МИД Ирана исключает временное соглашение по атому

Иран исключают возможность заключения какого-либо временного соглашения на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД.

"Мы рассматриваем только вариант с возвращением всех сторон к СВПД", - заявил представитель МИД страны Нассер Канани. Он отметил, что Иран ни в коем случае не поддержит заключение временного соглашения.

Канани заявил, что для достижения этой цели с Ирана необходимо снять санкции.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Тегеран и провел встречи с несколькими официальными лицами, а по итогам поездки агентство выпустило заявление, в котором говорилось, что Иран позволит инспекторам МАГАТЭ проводить в дальнейшем действия по проверке и мониторингу в стране.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Иран способен за 12 дней получить материал, необходимый для создания атомной бомбы - Пентагон Тегеран еще не принял решение о возобновлении оружейной ядерной программы Тегеран получил от Катара послания от участников ядерной сделки Иран не стремится получить ядерное оружие - Раиси Президент Ирана не считает возможным восстановить СВПД, если при этом не завершится расследование МАГАТЭ в отношении Тегерана Участники переговоров в Вене по иранскому атому возвращаются в свои столицы для консультаций ЕС предложил финальный текст документа по восстановлению СВПД Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен Иран технически способен создать ядерное оружие, но не собирается это делать - Эслами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az