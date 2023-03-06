Нефть дешевеет в связи с осторожным прогнозом Китая для экономики

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год.
Правительство КНР ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в минувшее воскресенье.
Многие экономисты ожидали, что целевой показатель роста экономики будет более амбициозным, пишет Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 в понедельник составляет $84,56 за баррель, что на $1,27 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,18 (1,48%), до $78,5 за баррель.
"Прогноз китайских властей для ВВП страны на текущий год был довольно низким, и, это, вероятно, способствует снижению цен на нефть в понедельник, - отмечает аналитик UBS Froup AG в Цюрихе Джованни Стауново. - Однако мы ожидаем, что темпы роста экономики КНР будут лучше этого прогноза. Если китайский импорт нефти увеличится, а добыча в России упадет, рынок пойдет вверх".
Саудовская госкомпания Saudi Aramco дала понять, что уверена в перспективах спроса на нефть, объявив о повышении цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле.
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