Баку и Будапешт обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

Существуют большие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, промышленной, транспортной, торговой, образовательной и сельскохозяйственных сферах и в области ИКТ, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики, Джаббаров об этом заявил в ходе встречи в понедельник с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.
На встрече было отмечено, что свидетельством обоюдной заинтересованности в расширении партнерства между двумя странами является рост товарооборота между Азербайджаном и Венгрией и осуществляемое выгодное инвестиционное сотрудничество.
Венгерский министр, в свою очередь, подчеркнул значимость проектов, реализуемых Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности Европы, и поделился своими взглядами на расширение торгово-экономических отношений.
На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы сотрудничества в области энергетики, возможности венгерских инвестиций в финансовый сектор Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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