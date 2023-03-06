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ТЭК 06.03.2023 16:19

Баку и Будапешт обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

Существуют большие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, промышленной, транспортной, торговой, образовательной и сельскохозяйственных сферах и в области ИКТ, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики, Джаббаров об этом заявил в ходе встречи в понедельник с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

На встрече было отмечено, что свидетельством обоюдной заинтересованности в расширении партнерства между двумя странами является рост товарооборота между Азербайджаном и Венгрией и осуществляемое выгодное инвестиционное сотрудничество.

Венгерский министр, в свою очередь, подчеркнул значимость проектов, реализуемых Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности Европы, и поделился своими взглядами на расширение торгово-экономических отношений.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы сотрудничества в области энергетики, возможности венгерских инвестиций в финансовый сектор Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕРГРИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА

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