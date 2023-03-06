Азербайджан пригласил Катар к сотрудничеству в рамках Алятской СЭЗ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара шейх Мохамед бин Абдуррахман бин Джассим Аль Тани в понедельник провели встречу в Дохе.

"В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Катаром, обсуждены перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, образовательной, туристической, культурной и других сферах", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал собеседника о ситуации в регионе, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, о транспортных и коммуникационных проектах, отметил наличие возможностей для сотрудничества в этих направлениях. "В то же время были обсуждены возможности сотрудничества в рамках Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ)", - отмечается в сообщении.

Шейх Мохамед бин Абдуррахман бин Джассим Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча состоялась на полях пятой конференции ООН по наименее развитым странам в рамках рабочего визита Байрамова в Катар.

Р.Керимов