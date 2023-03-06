Байрамов и Сисон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках деловой поездки в Катар провел встречу с помощником госсекретаря США по международным организациям Мишель Сисон, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на Южном Кавказе, американо-азербайджанским двусторонним отношениям, а также вопросам сотрудничества на многосторонних площадках», - сообщает МИД Азербайджана.
Кроме этого, Байрамов проинформировал Сисон об инициативах Азербайджана в рамках мирного процесса с Арменией, о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях и минной угрозе на этих территориях. «Министр отметил, что несмотря на усилия Азербайджана по достижению мира, Армения не отказывается от провокаций, а также продолжает создавать минные угрозы в нарушение обязательств Еревана», - подчеркивается в информации.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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