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03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

06.03.2023 16:49

Оплачивайте парковку через приложение Yelo


Yelo Bank продолжает радоватьсвоих клиентовполезными новшествами.Теперь выможете быстро и удобно оплачивать парковку через приложение Yelo. Итак, вы сканируете часть штрих-кодапарковочногобилета в приложении Yelo, далее на следующей странице выбираете место, где вы находитесь, и производите оплату. В настоящее время данная услуга действует на следующих парковках:

- Dəniz Mall

- Gəncə Mall

- Gənclik Mall

- Port Baku Mall

- 28 Mall

- Garage (проспект Азербайджан)

- Garage (сад Хагани)

Оплачивайте парковку с помощью приложения Yelo, не теряя времени перед терминалом! Чтобы пользоваться этими и другими преимуществами приложения круглосуточно и без выходных, загрузите его прямо сейчас: https://bit.ly/yprkdns


Есть дополнительные вопросы по кредитную карту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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