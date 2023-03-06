Оплачивайте парковку через приложение Yelo



Yelo Bank продолжает радоватьсвоих клиентовполезными новшествами.Теперь выможете быстро и удобно оплачивать парковку через приложение Yelo. Итак, вы сканируете часть штрих-кодапарковочногобилета в приложении Yelo, далее на следующей странице выбираете место, где вы находитесь, и производите оплату. В настоящее время данная услуга действует на следующих парковках:

- Dəniz Mall

- Gəncə Mall

- Gənclik Mall

- Port Baku Mall

- 28 Mall

- Garage (проспект Азербайджан)

- Garage (сад Хагани)

Оплачивайте парковку с помощью приложения Yelo, не теряя времени перед терминалом! Чтобы пользоваться этими и другими преимуществами приложения круглосуточно и без выходных, загрузите его прямо сейчас: https://bit.ly/yprkdns



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