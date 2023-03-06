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Финансы 06.03.2023 16:48

В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 730, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 39 случаях.

За 24 часа от COVID-19 не было зафиксировано летальных исходов. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 129 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 386 человек (+3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 215 человек.

За сутки медики провели 614 тестов на коронавирус против 912 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 532 тыс. 959 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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