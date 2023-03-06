Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке - Алиев

Баку привержен Брюссельской мирной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Такое заявление Алиев сделал в понедельник, принимая в Баку специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (в феврале 2023 года – ИФ) и подчеркнул, что Азербайджан верен Брюссельской мирной повестке», - отмечается в информации.

Клаар, в свою очередь, отметил, что ЕС и впредь будет способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«На встрече состоялся обмен мнениями относительно переговорного процесса по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков