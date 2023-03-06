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Внешняя политика 06.03.2023 16:53

Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке - Алиев

Баку привержен Брюссельской мирной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Такое заявление Алиев сделал в понедельник, принимая в Баку специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (в феврале 2023 года – ИФ) и подчеркнул, что Азербайджан верен Брюссельской мирной повестке», - отмечается в информации.

Клаар, в свою очередь, отметил, что ЕС и впредь будет способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«На встрече состоялся обмен мнениями относительно переговорного процесса по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КЛААР, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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