Баку и Ереван за последние месяцы достигли значительного прогресса на пути к нормализации отношений, считают в Вашингтоне

Азербайджан и Армения за последние месяцы достигли значительного прогресса на пути к нормализации отношений, считает старший советник государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюис Боно.
С таким заявлением он выступил в понедельник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в посольстве США в Баку.
«Он отметил вовлеченность госсекретаря США Энтони Блинкена (в переговорный процесс - ИФ) и значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние месяцы», - приводятся слова Боно в сообщении, размещенном в микроблоге дипредставительства в твиттере.
Как сообщалось ранее в понедельник, Боно прибыл в Баку, начав турне по странам Южного Кавказа с Азербайджана.
Р.Керимов
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