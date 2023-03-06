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Регион 06.03.2023 17:20

Баку и Ереван за последние месяцы достигли значительного прогресса на пути к нормализации отношений, считают в Вашингтоне

Азербайджан и Армения за последние месяцы достигли значительного прогресса на пути к нормализации отношений, считает старший советник государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюис Боно.

С таким заявлением он выступил в понедельник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в посольстве США в Баку.

«Он отметил вовлеченность госсекретаря США Энтони Блинкена (в переговорный процесс - ИФ) и значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние месяцы», - приводятся слова Боно в сообщении, размещенном в микроблоге дипредставительства в твиттере.

Как сообщалось ранее в понедельник, Боно прибыл в Баку, начав турне по странам Южного Кавказа с Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: БОНО, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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