ЕЦБ продолжит повышать ставки после мартовского заседания

Повышение ставок в еврозоне, скорее всего, продолжится и после марта, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

"Поступающая информация о базовой инфляции говорит о том, что дальнейшее повышение ставок после мартовского заседания будет уместным, а конкретный размер повышений должен отражать будущие макроэкономические прогнозы, а также текущие данные об инфляции и функционировании механизма монетарной политики", - цитирует выступление Лейна MarketWatch.

По его словам, ключевыми данными станут отчеты о мартовской и апрельской инфляции в еврозоне, данные о ВВП в первом квартале, ряд опросов о настроениях рынка, а также новые данные о занятости и росте зарплат.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 16 марта, и экономисты и участники рынка практически уверены, что на нем ключевые ставки будут повышены на 50 базисных пунктов.

За последний год ЕЦБ повысил ставки на 3 процентных пункта. Рынок ожидает, что ключевая ставка по депозитам достигнет 4% в текущем году по сравнению с 2,5% сейчас. Рекордного значения ставка достигала в 2001 году - 3,75%.