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Финансы 06.03.2023 20:20

Граждане Азербайджана получили возможность дистанционно открыть брокерский счет в "Финаме"

Граждане Азербайджана, Армении, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана получили возможность открыть брокерский счет в компании "Финам", сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее сервис был реализован для жителей Беларуси и Казахстана.

Возможность стать клиентом одного из ведущих российских брокеров значительно расширит инвестиционные возможности граждан ближнего зарубежья.

Процедура открытия счета проходит дистанционно. Для оформления брокерского счета понадобятся только паспортные данные. Документы подписываются с помощью СМС-кода. Счет можно пополнить с карты любого банка, комиссия за первое пополнение не взимается.

Клиенты инвестиционной компании имеют доступ к тысячам финансовых инструментов на всех ведущих российских и мировых биржах, включая американские NYSE и NASDAQ, гонконгскую HKEX.

В ближайшем будущем "Финам" выйдет на финансовый рынок Индии, в дальнейшем клиентам брокера станет доступен инструментарий бирж Латинской Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Тэги: РОССИЯ, БРОКЕР, ИНВЕСТОРЫ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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