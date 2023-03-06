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Дальнее зарубежье 06.03.2023 23:30

В минобороны Дании в качестве меры безопасности запретили пользоваться TikTok

Министерство обороны Дании в понедельник запретило работникам ведомства пользоваться видеохостингом TikTok на рабочих телефонах в рамках меры безопасности в киберпространстве, сообщает Associated Press (AP).

"Мы просим работников удалить TikTok на рабочих телефонах и других официальных устройствах как можно скорее в том случае, если они ранее устанавливали это приложение", - приводит AP отрывок из заявления министерства.

В документе отмечается, что, согласно оценке Центра кибербезопасности, в силу того, что TikTok запрашивал определенные права на доступ к устройству, существовали риски и возможности шпионажа.

В прошлом месяце к аналогичной мере прибегли в парламенте Дании: депутаты должны были удалить TikTok.

Ранее в Канаде запретили использование TikTok на электронных устройствах в государственных учреждениях, а в США федеральным агентствам дали 30 дней на удаление этого приложения.

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Тэги: ДАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ТИК/ТОК, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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