Командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в рамках которого руководство украинской армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте (Донецкая обл.).

Как сообщает пресс-служба президента, участники Ставки подробно рассмотрели ситуацию в этом городе.

Оценивая ход оборонительной операции, Зеленский, в частности, задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск также доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.