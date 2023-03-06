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Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

ТЭК 06.03.2023 20:35

Цены на нефть остаются в минусе

Цены на нефть остаются ниже уровня предыдущей сессии в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, хотя и несколько поднялись с внутридневных минимумов.

Правительство КНР ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в минувшее воскресенье.

Многие экономисты ожидали, что целевой показатель роста экономики будет более амбициозным, пишет Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 составляет $85,16 за баррель, что на $0,67 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,54 (0,68%), до $79,14 за баррель.

В течение сессии цена Brent опускалась до $84,4 за баррель, WTI - до $78,32 за баррель.

"Трейдеры надеялись, что с отменой ковидных ограничений в Китае мы увидим резкий скачок спроса на нефть, однако сегодня они в некотором смысле столкнулись с реальностью", - говорит главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

"Проще говоря, "быкам" сегодня сложно играть на повышение", - приводит слова Аслама агентство Bloomberg.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco, тем временем, дала понять, что уверена в перспективах спроса на нефть, объявив о повышении цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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