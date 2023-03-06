Военные провокации армянской стороны говорят о незаинтересованности Еревана в достижении устойчивого мира с Баку - Байрамов

Министр Байрамов во вторник встретился с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей.
"Встреча состоялась в Катаре в рамках Пятой конференции ООН по наименее развитым странам. Стороны провели обмен мнениями по включенным в повестку дня вопросам сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах, и обсудили возможные направления потенциального сотрудничества", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал коллегу из Республики Гана, являющейся одним из действующих непостоянных членов Совета Безопасности ООН, о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, а также о текущей ситуации с безопасностью в регионе.
"Глава МИД Азербайджана отметил, что продолжающиеся военные провокации армянской стороны, в том числе инцидент, совершенный 5 марта, еще раз показывают, что Армения не заинтересована в достижении устойчивого мира в регионе и установлении отношений с Азербайджаном на основе взаимного уважения", - говорится в сообщении.
На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Движения неприсоединения и состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Н.Аббасова
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