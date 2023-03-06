Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Дальнее зарубежье 06.03.2023 22:00

Мир вступает в эпоху всеобщего роста оборонных расходов - глава МИД Сингапура

Период, когда росту мировой экономики после Второй мировой войны способствовали средства, высвобожденные из сферы обороны, в основном подошел к концу, и рост оборонных расходов будет всеобщим явлением, заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Последние 70, 80 лет эпохи дивидендов от мирного времени подошли к концу, и вы увидите рост оборонных затрат буквально по всему миру (...) конечно, США все еще тратят больше, чем кто-либо еще, в несколько раз больше, чем даже Китай", - сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, причиной такой тенденции стал подрыв веры различных стран в "международный порядок, основанный на правилах, в курс на экономическую интеграцию, в либеральную экономику, в свободную торговлю". В то же время он признал, что рост оборонных расходов в Китае и в других странах Азии, гонка вооружений не обязательно подорвут способность этих государств инвестировать в развитие инфраструктуры или образования.

Балакришнан также сказал, что на решение территориальных споров в регионе могут уйти целые поколения. В то же время министр добавил, что в этой сфере "Китай может позволить себе быть более щедрым по отношении к меньшим, более слабым государствам Юго-Восточной Азии, и ему следует так поступать".

Накануне стало известно, что согласно проекту бюджета КНР на текущий год, представленном на открывшейся сессии ВСНП, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% - до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд).

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, в 2021 - на 6,8% в годовом исчислении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИНГАПУР, МИР, ОБОРОНА, РАСХОДЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az