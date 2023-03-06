Мир вступает в эпоху всеобщего роста оборонных расходов - глава МИД Сингапура

Период, когда росту мировой экономики после Второй мировой войны способствовали средства, высвобожденные из сферы обороны, в основном подошел к концу, и рост оборонных расходов будет всеобщим явлением, заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.
"Последние 70, 80 лет эпохи дивидендов от мирного времени подошли к концу, и вы увидите рост оборонных затрат буквально по всему миру (...) конечно, США все еще тратят больше, чем кто-либо еще, в несколько раз больше, чем даже Китай", - сказал он в интервью Bloomberg.
По его словам, причиной такой тенденции стал подрыв веры различных стран в "международный порядок, основанный на правилах, в курс на экономическую интеграцию, в либеральную экономику, в свободную торговлю". В то же время он признал, что рост оборонных расходов в Китае и в других странах Азии, гонка вооружений не обязательно подорвут способность этих государств инвестировать в развитие инфраструктуры или образования.
Балакришнан также сказал, что на решение территориальных споров в регионе могут уйти целые поколения. В то же время министр добавил, что в этой сфере "Китай может позволить себе быть более щедрым по отношении к меньшим, более слабым государствам Юго-Восточной Азии, и ему следует так поступать".
Накануне стало известно, что согласно проекту бюджета КНР на текущий год, представленном на открывшейся сессии ВСНП, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% - до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд).
В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, в 2021 - на 6,8% в годовом исчислении.
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