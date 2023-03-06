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Дальнее зарубежье 06.03.2023 21:57

Twitter работает с перебоями в США

Пользователи Twitter в США сообщили о масштабных перебоях в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его данным, более 8 тыс. пользователей жалуются на работу соцсети, из них 76% - на работу вебсайта, 13% - на работу приложения, а 10% пользователей - на плохую связь с сервером.

Сложности с соцсетью наблюдаются, в частности, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке.

Первые сообщения пользователей о сбоях в работе соцсети появились примерно в 11:56 местного времени (19:56 мск).

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Тэги: США, TWITTER, ПЕРЕБОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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