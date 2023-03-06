Twitter работает с перебоями в США

Пользователи Twitter в США сообщили о масштабных перебоях в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные портала Downdetector.
По его данным, более 8 тыс. пользователей жалуются на работу соцсети, из них 76% - на работу вебсайта, 13% - на работу приложения, а 10% пользователей - на плохую связь с сервером.
Сложности с соцсетью наблюдаются, в частности, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке.
Первые сообщения пользователей о сбоях в работе соцсети появились примерно в 11:56 местного времени (19:56 мск).
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