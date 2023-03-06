Гаджизаде ответил премьеру Армении: Азербайджан устанавливает порядок на своей суверенной территории

Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что терроризм является продолжением политики Армении, которая осуществляет военную агрессию против Азербайджана, перебрасывая на азербайджанские территории армянских военных, оружие, мины.

«Премьер-министр Никол Пашинян, терроризм является продолжением пресловутой политики и военной агрессии (Армении – ИФ) против Азербайджана (чей суверенитет и территориальную целостность вы признаете), перебрасывая военных (армянских – ИФ), оружие, мины и убивая мирных жителей», - написал Гаджизаде в твиттере.

Он также добавил, что «законные меры Азербайджана по предотвращению таких противоправных действий со стороны Армении (совершенных 5 марта в Карабахском районе - ИФ) называются установлением правопорядка на суверенных территориях Азербайджана».

Пашинян в понедельник на встрече со спецпосланником Франции по Южному Кавказу Брисом Рокфеем обвинил Азербайджан в терроризме.

Р.Ахмедов