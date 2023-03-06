Глава Shell считает Британию менее привлекательной для инвестиций по сравнению с США и ЕС

Великобритания является менее привлекательным направлением для инвестиций, чем США и Евросоюз, поскольку уступает им в мерах стимулирования вложений в "зеленую" энергетику, считает новый гендиректор Shell Ваэль Саван.

Британскому правительству следует "перенять кое-что из того, что Штаты сделали за последнее время с помощью закона Inflation Reduction Act (IRA)", который, в частности, предусматривает выделение миллиардов долларов субсидий компаниям на проекты в сфере возобновляемой энергетики, сказал Саван в интервью The Times of London.

Как США, так и ЕС, взяли на себя обязательства направить сотни миллиардов долларов в чистую энергетику и обещают бизнесу привлекательные субсидии, чтобы стимулировать развитие солнечной и ветроэнергетики.

Британия выделяет на эти цели меньше средств, однако планирует стимулировать инвестиции частного сектора в "зеленые" технологии, отмечает агентство Bloomberg. Лондон также призвал Штаты и ЕС не начинать "войну субсидий".

По словам Савана, введение налога на сверхприбыль, а также другие временные меры, затруднили достижение компанией цели инвестиций в Великобританию в последние годы.

Налог на сверхприбыль "демотивирует, сдерживая инвестиции в новые добывающие мощности, которые крайне важны для обеспечения энергобезопасности в долгосрочной перспективе", сказал он.

Саван добавил, что постоянно меняющийся налоговый режим в Британии "подрывает уверенность" в инвестициях и побуждает компании "перемещать свой капитал".