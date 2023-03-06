Турецкая оппозиция выдвинула Кылычдароглу кандидатом на выборах президента

Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, сообщает в понедельник газета "Сабах".
По ее данным, шесть партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление.
"Сабах" отмечает, что лидер "Хорошей партии" Турции Мераль Акшенер, которая на прошлой неделе объявила о выходе из оппозиционного блока, вновь присоединилась к нему и также приняла участие во встрече в турецкой столице. Акшенер покидала блок из-за несогласия по поводу кандидата на пост президента.
В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.
Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.
Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.
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