Турецкая оппозиция выдвинула Кылычдароглу кандидатом на выборах президента

Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, сообщает в понедельник газета "Сабах".

По ее данным, шесть партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление.

"Сабах" отмечает, что лидер "Хорошей партии" Турции Мераль Акшенер, которая на прошлой неделе объявила о выходе из оппозиционного блока, вновь присоединилась к нему и также приняла участие во встрече в турецкой столице. Акшенер покидала блок из-за несогласия по поводу кандидата на пост президента.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.