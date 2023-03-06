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Регион 06.03.2023 22:49

Турецкая оппозиция выдвинула Кылычдароглу кандидатом на выборах президента

Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, сообщает в понедельник газета "Сабах".

По ее данным, шесть партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление.

"Сабах" отмечает, что лидер "Хорошей партии" Турции Мераль Акшенер, которая на прошлой неделе объявила о выходе из оппозиционного блока, вновь присоединилась к нему и также приняла участие во встрече в турецкой столице. Акшенер покидала блок из-за несогласия по поводу кандидата на пост президента.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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