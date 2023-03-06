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Карабах 06.03.2023 23:28

Минобороны Азербайджана предупредило Армению: Баку примет необходимые меры для нейтрализации армянских НВФ в Карабахе

Азербайджан примет необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районы страны в случае, если Армения не выведет их с азербайджанской территории, заявляет Минобороны Азербайджана.

«С сожалением отмечаем, что 6 марта Министерство обороны РФ исказило факты и распространило в своем бюллетене недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем вчера на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Турсу (Карабахский регион Азербайджана – ИФ)», - говорится в заявлении Минобороны.

Ведомство подчеркивает, что 5 марта на основании оперативной информации подразделениями ВС Азербайджана была предпринята попытка остановить и проверить автомобиль армянских воинских частей, осуществляющих незаконные военные перевозки из Армении. «При подходе к машине азербайджанские военные были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы, в результате чего двое азербайджанских военнослужащих погибли и один был ранен. В результате ответного огня трое членов незаконной армянской группы были ликвидированы и один ранен. Выставлять этих армянских военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников милиции, несущих «паспортно-визовую» службу, не что иное, как лицемерие», - указывает Минобороны.

Кроме этого, распространяемая информация об оказании представителями российского миротворческого контингента первой помощи и эвакуации раненого азербайджанского военного не соответствует действительности. «Эвакуацию погибших и раненого из района инцидента осуществляли азербайджанские военнослужащие», - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, вопреки положениям трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ) Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также кадровую ротацию. « Для незамедлительного предотвращения таких недопустимых случаев, российский миротворческий контингент незамедлительно должен выполнить свои обязанности», - отмечает Минобороны.

«Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований с использованием для этого всех возможностей», - говорится в заявлении Минобороны.

В целом, оборонное ведомство Азербайджана расценило действия Армении, «как продолжение военной агрессии».

«Произошедшие события и продолжение незаконных военных перевозок со стороны Армении на суверенные территории Азербайджана еще раз подтверждают необходимость обеспечения режима контроля на Лачинской дороге на азербайджанской территории», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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