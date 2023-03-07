Председатель Комитета начальников штабов ВС США может посетить Сеул в конце марта

Военные власти Южной Кореи и США проводят консультации по поводу возможного визита в Сеул председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли в конце этого месяца, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, предполагается, что в случае согласия Милли посетит Южную Корею после того, как союзники завершат свои совместные учения Freedom Shield, которые запланированы с 13 по 23 марта.

Ожидается, что в преддверии поездки в Сеул Милли посетит Японию. Как пишет агентство, данный визит подчеркнет важность трехстороннего сотрудничества в области безопасности между США, Японией и Южной Кореей.

Генерал ранее посещал Сеул в декабре 2021 года.