Министры обороны ЕС обсудят в Стокгольме подготовку украинских военных и снабжение Киева боеприпасами

Главы оборонных ведомств стран Евросоюза примут участие 7-8 марта в неформальном заседании Совета ЕС в Стокгольме.

Встреча начнется во вторник вечером с ужина министров обороны государств-членов ЕС, рабочие сессии запланированы на среду.

Первый и основной пункт повестки министерского совещания - военная помощь Украине. Министры сначала обсудят подготовку украинских вооруженных сил в рамках миссии военной помощи ЕС Украине - EUMAM Ukraine. По данным шведского председательства в Совете ЕС, в этой дискуссии "примет участие представитель Украины".

Кроме того, участники встречи рассмотрят вопрос о финансировании закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.

Эта тема 21 февраля обсуждалась на трехсторонних переговорах в Брюсселе между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По итогам этого совещания Боррель заявил о необходимости "ускорить сегодня военную поддержку Украины боеприпасами".

На минувшей неделе европейские СМИ комментировали план ЕС по снабжению Украины боеприпасами. Речь, в частности, идет о том, чтобы покрыть срочные потребности в 155-мм снарядах за счет запасов на складах стран ЕС при одновременном наращивания производства для пополнения истощающихся ресурсов.

Как сообщала бельгийская газета Le Soir, проект, который будет обсуждаться на неформальной встрече министров обороны ЕС в Стокгольме при участии Столтенберга, разделен на три блока.

В целях срочной помощи Украине государствам-членам предлагается в первую очередь избавиться от своих запасов снарядов. "Предусмотрен стимул: чем быстрее доставка, тем выше ставка возмещения. Это возмещение производится Европейским фондом мира", - поясняло издание. Фонд уже использовал для Украины 3,6 млрд евро. Присоединиться к соответствующим усилиям также предложено третьим странам - Норвегии и Канаде.

Второе направление, дополняющее первое, - обеспечение быстрого реагирования на истощение запасов армий стран ЕС при продолжении помощи Украине достаточно длительное время. Идея основана на объединении спроса государств-членов, совместно дающих новые заказы европейской промышленности. В Брюсселе, писала Le Soir, видят преимущество в том, что военно-промышленный комплекс при этом получает точное представление о спросе, а покупатели выигрывают в цене за счет масштаба закупки. При этом не исключается пополнение запасов и произведенными вне ЕС снарядами, например, в Южной Корее.

Наконец, в среднесрочной и долгосрочной перспективах план направлен на укрепление производственных мощностей европейской промышленности с помощью бюджета ЕС.

В Стокгольме министры обороны стран Евросоюза обсудят этот план без принятия решения, как это обычно происходит на неформальных заседаниях Совета ЕС. Этот план должен быть официально одобрен на "большом" Совете ЕС с участием министров иностранных дел и обороны за несколько дней до саммита Евросоюза 23-24 марта, на котором, как ожидается, по нему окончательно выскажутся главы государств и правительств стран ЕС.

В ходе второй сессии в среду министры обороны обсудят текущие дела, в том числе военные операции Евросоюза, сообщило шведское представительство Совета ЕС.

Встреча завершится "рабочим обедом с представителями ООН и НАТО", объявили в Стокгольме.