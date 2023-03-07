Бывший вице-президент США Пенс просит суд заблокировать повестку для дачи показаний о штурме Капитолия

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал ходатайство с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний о событиях, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника телеканала, Пенс подал ходатайство, в котором просит заблокировать повестку, на том основании, что он защищен американской конституцией.
Бывший вице-президент утверждает, что, поскольку 6 января он также исполнял обязанности председателя сената, на него распространяется положение конституции "Речь и дебаты", которое защищает законодателей от некоторых действий правоохранительных органов.
Отмечается, что команда Пенса ранее указала министерству юстиции, что бывший вице-президент был бы открыт для ответов, если бы речь шла о вопросах, которые он ранее публично обсуждал.
В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп стремится заблокировать показания Пенса большому жюри по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.
По словам осведомленного собеседника телеканала, Трамп встретился с несколькими членами своей юридической команды на своем курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич на прошлой неделе, чтобы обсудить расследование спецпрокурора Джека Смита.
Ранее Пенс заявил, что будет оспаривать повестку от спецпрокурора по делу экс-президента Трампа.
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