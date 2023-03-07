Еще десять украинских пилотов могут прибыть в США для оценки навыков управления боевыми самолетами

Еще десять пилотов вооруженных сил Украины могут прибыть в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника.

По его словам, оценка будет проводиться на военной базе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что такую оценку в Соединенных Штатах уже проходят два украинских пилота.

В минувшие выходные американский военный чиновник заявил телеканалу, что пилоты прибыли в США для "ознакомительного мероприятия" и "рутинной деятельности".

"Это мероприятие позволяет нам лучше помогать украинским пилотам становиться более эффективными пилотами и лучше консультировать их о том, как развивать свои возможности", - отметил он.

Собеседник CNN подчеркнул, что нет никаких обновлений относительно предоставления Киеву истребителей F-16.

Ранее высокопоставленные украинские чиновники просили истребители у США. Но этот шаг был встречен со скептицизмом официальными лицами Соединенных Штатов и их союзников, которые считают, что реактивные самолеты будут непрактичны, потому что требуют значительной подготовки пилотов, а также в связи с тем, что Россия располагает зенитными системами, способными их сбить.