Еще десять украинских пилотов могут прибыть в США для оценки навыков управления боевыми самолетами

Еще десять пилотов вооруженных сил Украины могут прибыть в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника.
По его словам, оценка будет проводиться на военной базе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне.
Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что такую оценку в Соединенных Штатах уже проходят два украинских пилота.
В минувшие выходные американский военный чиновник заявил телеканалу, что пилоты прибыли в США для "ознакомительного мероприятия" и "рутинной деятельности".
"Это мероприятие позволяет нам лучше помогать украинским пилотам становиться более эффективными пилотами и лучше консультировать их о том, как развивать свои возможности", - отметил он.
Собеседник CNN подчеркнул, что нет никаких обновлений относительно предоставления Киеву истребителей F-16.
Ранее высокопоставленные украинские чиновники просили истребители у США. Но этот шаг был встречен со скептицизмом официальными лицами Соединенных Штатов и их союзников, которые считают, что реактивные самолеты будут непрактичны, потому что требуют значительной подготовки пилотов, а также в связи с тем, что Россия располагает зенитными системами, способными их сбить.
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
Минобороны Азербайджана предупредило Армению: Баку примет необходимые меры для нейтрализации армянских НВФ в Карабахе
Гаджизаде ответил премьеру Армении: Азербайджан устанавливает порядок на своей суверенной территории
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в вторник приобрели почти $45 млн
ВВП Украины в 2023г снизится на 0,1% при инфляции 16,9%
Первая частная азербайджанская авиакомпания объявила о ликвидации
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
AFFA увеличила в 2022г доходы на 25%, расходы – на 51%
Toblerone изменит дизайн шоколадок из-за переноса производства в Словакию
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивайте парковку через приложение Yelo
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна