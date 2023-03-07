Азербайджан увеличил импорт комбикормов из Ставрополья в 8,5 раз

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала 2023 года проконтролирован вывоз 2 964 тонн комбикормов в Азербайджан. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки комбикорма в Азербайджан увеличились в 8,5 раз. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».