Азербайджан увеличил импорт комбикормов из Ставрополья в 8,5 раз

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала 2023 года проконтролирован вывоз 2 964 тонн комбикормов в Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки комбикорма в Азербайджан увеличились в 8,5 раз.
Р.Ахмедов
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