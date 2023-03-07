ВВП Украины в 2023г снизится на 0,1% при инфляции 16,9%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2023 году снизится на 0,1% при разбросе оценок от спада на 4,6% до роста на 5,5%, такой консенсус-прогноз восьми компаний и негосударственных институтов обнародовал украинский Центр экономической стратегии в понедельник.

Согласно прогнозу с участием Concorde Capital, Dragon Capital, Сенс банка (бывший Альфа-банк, Украина), Oxford Economics, ICU, Центр экономических исследований, Morgan Stanley и German Economic Team, разлет оценок номинального ВВП - от $152 млрд до $161 млрд при среднем значении $155 млрд.

Оценка инфляции в текущем году колеблется от 14,5% до 18,7% при среднем значении 16,9%.

Консенсус-прогноз на 2023 год дает среднегодовой курс нацвалюты 37,9 гривны/$1 при разбросе от 36,6 грн./$1 до 39,5 грн./$1, а средний курс на конец года предполагается в размере 41,3 грн./$1 при оценке от 36,6 грн./$1 до 45 грн./$1.

По мнению аналитиков, международные резервы Украины, составляющие в настоящее время $29,9 млрд, к концу года останутся почти на этом же уровне - $29,5 млрд (диапазон оценок - от $26,3 млрд до $33,0 млрд), а средний показатель долга к ВВП достигнет 93%.

Согласно представленным оценкам, потребность правительства Украины в финансировании в этом году составляет от $44,8 млрд до $57 млрд со средним значением $51,1 млрд, тогда как иностранная помощь пока ожидается в пределах $37-43,2 млрд, или в среднем $40,2 млрд.

Все участники консенсус-прогноза предполагают продолжение работы "зернового коридора" и только двое - завершение военных дествий в 2023 году (в середине года или в третьем квартале).

При этом аналитики отмечают дефицит данных со стороны Госстата.

Нацбанк прогнозирует рост ВВП в этом году на 0,3% при инфляции 18,7%, а Минэкономики - 1% при инфляции 24%.