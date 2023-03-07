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Бизнес и законодательство 07.03.2023 11:03

Monte Investments снизила уставный капитал с 12,34 млн евро до 10 манат

ООО «Monte Investments» (ИНН 1806042091) объявила о снижении уставного капитала с 12,34 млн евро до 10 манат.

При этом в объявлении компании не указывается причина столь значительного снижения уставного капитала.

Monte Investments претензии от кредиторов будет принимать в течение 30 дней по адресу: г.Баку, проспект 8 Ноября, Azure Business Center, 15-ый этаж, офис 98.

ООО «Monte Investments» регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло 14 октября 2022 года. Ее официальным представителем является гражданка РФ Ольга Хохлова.

При этом налоговая служба не уточняет каким видом деятельности занимается компания.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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