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Транспорт и связь 07.03.2023 11:18

Первая частная азербайджанская авиакомпания объявила о ликвидации

ООО «Turan Air» (ИНН 1400394111) объявила о ликвидации.

В объявлении компании отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Turan Air - первая частная азербайджанская авиакомпания. Она была основана в 1994 году, как азербайджано-британское совместное предприятие, 30 июня 1995 года начала выполнять первые рейсы. Уставный капитал компании равен 2,47 млн манатов. Авиакомпания выполняла как регулярные, так и чартерные рейсы. Прекратила деятельность в 2013 году.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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