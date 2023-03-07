Первая частная азербайджанская авиакомпания объявила о ликвидации

ООО «Turan Air» (ИНН 1400394111) объявила о ликвидации.

В объявлении компании отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Turan Air - первая частная азербайджанская авиакомпания. Она была основана в 1994 году, как азербайджано-британское совместное предприятие, 30 июня 1995 года начала выполнять первые рейсы. Уставный капитал компании равен 2,47 млн манатов. Авиакомпания выполняла как регулярные, так и чартерные рейсы. Прекратила деятельность в 2013 году.

Р.Ахмедов