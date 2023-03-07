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Дальнее зарубежье 07.03.2023 12:20

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в регионе Давао на Филиппинах, сообщается во вторник на сайте Геологической службы США (USGS).

Землетрясение произошло в провинции Давао-де-Оро в Давао. Очаг располагался в 63,7 км от города Давао - административного центра региона и главного порта острова Минданао.

В свою очередь в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что очаг залегал на глубине 10 км.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили о том, что ожидаются афтершоки.

На данный момент данных о жертвах и ущербе не поступало.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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