AFFA увеличила в 2022г доходы на 25%, расходы – на 51%

Доходы AFFA за 2022 год составили 33 млн 394,797 тыс. манатов, расходы - 33 млн 32,953 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, доходы AFFA в 2021 году составили 26 млн 636,579 тыс. манатов, расходы – 21 млн 845,243 тыс. манатов.

Таким образом, доходы AFFA в 2022 году выросли на 25,4%, расходы – на 51,2%.

Как сообщили на очередной конференции Ассоциации, прошедшей во вторник в Баку, AFFA в 2022г от SOCAR получила 14,5 млн манатов (рост на 20,8%), от UEFA - 6 млн 737,866 тыс. манатов (рост на 34%), от трансляций - 6 млн 611,620 тыс. манатов (рост на 15,8%).

AFFA в 2022 году на финансирование национальных команд различных возрастов направила 14 млн 48,354 тыс. манатов, на применение системы VAR – 1 млн 697,727 тыс. манатов, остальное – на другие цели.

Р.Ахмедов