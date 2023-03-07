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Дальнее зарубежье 07.03.2023 12:55

Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что во вторник прибыл с необъявленным визитом в Ирак.

"Приземлились в Багдаде. Я прибыл сюда, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака по мере продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку", - написал он в твиттере.

По данным телеканала Fox News, Остин прибыл в Багдад утром во вторник в 10:10 по местному времени.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию в Ираке. Ее предприняли с целью свержения президента страны Саддама Хусейна.

Таким образом, Остин прибыл в Ирак незадолго до двадцатилетия американского вторжения в эту страну. Остин - участник той операции: на тот момент он был помощником командира пехотной дивизии.

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Тэги: США, ИРАК, ПЕНТАГОН, ВИЗИТ


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