Банки в Азербайджане на валютном аукционе в вторник приобрели почти $45 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник банкам $44,8 млн.
На аукционе 2 марта банки приобрели $51,7 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник $44,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Н.Аббасова
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
Минобороны Азербайджана предупредило Армению: Баку примет необходимые меры для нейтрализации армянских НВФ в Карабахе
Гаджизаде ответил премьеру Армении: Азербайджан устанавливает порядок на своей суверенной территории
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
AFFA увеличила в 2022г доходы на 25%, расходы – на 51%
Toblerone изменит дизайн шоколадок из-за переноса производства в Словакию
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на Филиппинах
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивайте парковку через приложение Yelo
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна