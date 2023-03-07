Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе

Произошедший 5 марта вооруженный инцидент в Карабахском регионе Азербайджана может негативно отразиться на процессе реинтеграции местных армян в общество Азербайджана, считают в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

По ее оценке, этот инцидент «вероятно сорвет переговоры» о реинтеграции жителей армянского происхождения данного региона, о которых сообщалось ранее.

Как сообщалось ранее, 1 марта депутат Милли меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, которого власти Азербайджана назначили ответственным за контакты с жителями армянского происхождения Карабахского региона страны, встретился в городе Ходжалы в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, с представителями жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана 5 марта заявило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Позже в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе инцидента погибли военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Stratfor - американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую иногда называют "теневым ЦРУ". Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире.

Р.Керимов