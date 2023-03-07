Валютные резервы Китая в феврале снизились впервые за 5 месяцев

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в феврале снизились до $3,133 трлн по сравнению с $3,184 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).
Таким образом, они уменьшились впервые за пять месяцев после того, как в январе достигли максимума с марта 2022 года.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,16 трлн, по данным Trading Economics.
Курс юаня в феврале опустился на 2,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 2,8% относительно корзины основных мировых валют.
Запасы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 65,92 млн унций, увеличившись по сравнению с 65,12 млн унций в январе. При этом в стоимостном выражении они снизились до $120,28 млрд по сравнению со $125,28 млрд.
Алиев провел встречу с главой Восточного Тимора
Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитером азербайджанского газа – Алиев
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку
Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна