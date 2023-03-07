В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%

По состоянию на 1 января 2023 года более 80% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях Азербайджана составляют женщины, сообщает Госкомстат.

Так согласно данным Госкомстата, 81,9% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях составляют женщины, в среднеспециальных учебных заведениях – 81,3%, в высших учебных заведениях – 57,4%.

Госкомстат также отмечает, что число девушек, обучающихся в общеобразовательных заведениях составляет 46,6%, в среднеспециальных учебных заведениях – 61,9%, в высших учебных заведениях - 50%.

Доля женщин среди трудоустроенного населения на 1 января текущего года оставляет 48,3%. Доля женщин среди госслужащих составляет 28%, среди занимающихся индивидуальным предпринимательством - 22%.

По данным статистики, если в 2008 году доля женщин, получивших водительские удостоверения, составляла 4,6%, то в 2022 году этот показатель достиг 11,8%.

Доля женщин, представленных в парламенте Азербайджана, увеличилась до 18,6% против 4,3% в 1990 году и 10,7% в 2000 году.

По состоянию на 1 января 2023 года 50,2% населения Азербайджана составляют женщины. В 2022 году в Азербайджане родилось 122,8 тыс. младенцев, из которых 47,1% составили девочки.

Р.Ахмедов