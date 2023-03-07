В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%

По состоянию на 1 января 2023 года более 80% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях Азербайджана составляют женщины, сообщает Госкомстат.
Так согласно данным Госкомстата, 81,9% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях составляют женщины, в среднеспециальных учебных заведениях – 81,3%, в высших учебных заведениях – 57,4%.
Госкомстат также отмечает, что число девушек, обучающихся в общеобразовательных заведениях составляет 46,6%, в среднеспециальных учебных заведениях – 61,9%, в высших учебных заведениях - 50%.
Доля женщин среди трудоустроенного населения на 1 января текущего года оставляет 48,3%. Доля женщин среди госслужащих составляет 28%, среди занимающихся индивидуальным предпринимательством - 22%.
По данным статистики, если в 2008 году доля женщин, получивших водительские удостоверения, составляла 4,6%, то в 2022 году этот показатель достиг 11,8%.
Доля женщин, представленных в парламенте Азербайджана, увеличилась до 18,6% против 4,3% в 1990 году и 10,7% в 2000 году.
По состоянию на 1 января 2023 года 50,2% населения Азербайджана составляют женщины. В 2022 году в Азербайджане родилось 122,8 тыс. младенцев, из которых 47,1% составили девочки.
Р.Ахмедов
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
Минобороны Азербайджана предупредило Армению: Баку примет необходимые меры для нейтрализации армянских НВФ в Карабахе
Гаджизаде ответил премьеру Армении: Азербайджан устанавливает порядок на своей суверенной территории
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в вторник приобрели почти $45 млн
ВВП Украины в 2023г снизится на 0,1% при инфляции 16,9%
Первая частная азербайджанская авиакомпания объявила о ликвидации
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на Филиппинах
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивайте парковку через приложение Yelo
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна