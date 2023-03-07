Глава Carlsberg Кеес`т Харт покинет свой пост до конца III квартала 2023 года

Главный исполнительный директор датского пивоваренного концерна Carlsberg Кеес`т Харт, занимавший этот пост восемь лет, уведомил наблюдательный совет компании о намерении покинуть свой пост не позднее конца третьего квартала 2023 года.
"Поиски нового CEO идут и дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время", - говорится в пресс-релизе Carlsberg.
"Оставаясь в руководстве компании еще полгода, я смогу вместе с командой продолжать реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до лета", - заявил Кеес`т Харт.
Carlsberg увеличил выручку в 2022 году на 17%, но зафиксировал чистый убыток из-за списаний, связанных с Россией.
В феврале концерн, владеющий в РФ ООО "Пивоваренная компания "Балтика", сообщал, что рассчитывает заключить соглашение о продаже российского бизнеса к середине 2023 года.
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