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Финансы 07.03.2023 14:11

PASHA Sigorta застраховала сотрудников SIF по ДМС

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана выбрал страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников.

«Отбор проводился методом открытого тендера. Его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. Между сторонами заключен контракт на сумму 54,06 тыс. манатов», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF.

Система ОМС охватит 85 сотрудников фонда.

Срок действия страховых услуг – один год.

Р.Ахмедов

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