PASHA Sigorta застраховала сотрудников SIF по ДМС

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана выбрал страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников.
«Отбор проводился методом открытого тендера. Его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. Между сторонами заключен контракт на сумму 54,06 тыс. манатов», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF.
Система ОМС охватит 85 сотрудников фонда.
Срок действия страховых услуг – один год.
Р.Ахмедов
Алиев провел встречу с главой Восточного Тимора
Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитером азербайджанского газа – Алиев
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку
Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной комерции
При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна