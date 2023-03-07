Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 80.46 +0.78 Brent 86.18 +0.35

Бизнес и законодательство 07.03.2023 18:18

SEC оштрафовала Rio Tinto на $15 млн за коррупционную схему в Гвинее

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала Rio Tinto plc за нарушение закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом (FCPA), которое выражалось в построении коррупционной схемы в Гвинее, говорится в сообщении комиссии.

Штраф составил $15 млн. Компания согласилась их выплатить.

SEC установила, что Rio Tinto в 2011 г наняла французского инвестбанкира и близкого друга бывшего высокопоставленного чиновника правительства Гвинеи в качестве консультанта, чтобы помочь компании сохранить свои права на добычу полезных ископаемых в районе Simandou в Гвинее. Консультант начал работать от имени Rio Tinto без письменного соглашения, определяющего сферу его услуг или результаты. В итоге права на добычу были сохранены, а консультант получил $10,5 млн за свои услуги.

В ходе расследования SEC выяснила, что консультант, выступая в качестве агента Rio Tinto, пытался дать взятку в размере не менее $822 тыс. чиновнику Гвинеи. Кроме того, ни один из платежей консультанту не нашел отражения в бухгалтерских документах Rio Tinto.

SEC пришла к выводу, что недостаточные контрольные процедуры в компании не позволили воспрепятствовать менеджерам нанять консультанта, единственной видимой квалификацией которого были личные отношения с высокопоставленным чиновником.

Права на добычу на разных участках крупного железорудного месторождения Simandou с 2003 года передавались несколько раз, но добыча так и не началась. Сейчас у Rio Tinto 53% в СП с Chalco (SPB: 2600) Iron Ore Holdings, которому принадлежит 85% в 3 и 4 блоках южной части Simandou.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ГВИНЕЯ, RIO, ШТРАФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az