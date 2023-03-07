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Дальнее зарубежье 07.03.2023 15:03

Французы вновь массово протестуют против пенсионной реформы

Около 320 протестных мероприятий против пенсионной реформы ожидаются во вторник во Франции, где первые колонны манифестантов начали движение в городах страны.

Ранее представители крупнейших профсоюзов и лидеры левых сил неоднократно заявляли о намерении "остановить всю Францию" 7 марта общенациональной забастовкой.

"Сегодня мы поднялись на ступень выше, и мы об этом предупреждали. Ответственность лежит исключительно на правительстве. Мы не можем оставаться глухими к этому общественному движению", - заявил в эфире канала Franceinfo генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филипп Мартинез.

По его словам, акции 7 марта - "это первый день новой фазы" борьбы.

Правоохранительные органы ожидают, что на улицы во вторник выйдут от 1,1 до 1,4 млн манифестантов, и опасаются, что этот шестой день массовой мобилизации протестующих выльется в значительные беспорядки в отличие от предыдущих этапов протеста.

Лидер Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Берже полагает, что удастся привлечь к акциям протеста больше участников, чем 31 января, когда, по данным профсоюзов, протестовали 2,8 млн французов или 1,27 млн - по данным полиции.

Ожидается, что во вторник 60% работников системы образования примут участие в забастовке. Значительный охват забастовкой отмечен на общественном транспорте - на железных дорогах для поездов всех категорий и на городских транспортных средствах.

С утра представители CGT нефтехимической промышленности объявили, что поставки горючего блокированы со всех нефтеперерабатывающих заводов Франции.

Полностью или частично бастуют работники многих других секторов как в государственной, так и частной сферах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕФОРМА, ПРОТЕСТЫ


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