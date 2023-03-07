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Дальнее зарубежье 07.03.2023 16:34

Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО

Финляндия и Швеция, обладающие статусом приглашенных членов НАТО, впервые примут участие в ежегодных учениях альянса по управлению кризисными ситуациями CMX 2023, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на канцелярию литовского правительства.

Согласно сообщению, в ходе учений, которые состоятся 9-15 марта, гражданский и военный персонал будет обучаться управлению кризисными ситуациями. В них примут участие Литва и другие союзники по альянсу.

На учениях Литва будет стараться укрепить сотрудничество с союзниками и повысить готовность к управлению возможными кризисными ситуациями, отметили в канцелярии.

В учениях не будут задействованы дислоцированные силы союзников, на них будет отрабатываться реагирование на сложные гражданско-военные сценарии в гибридной среде, подчеркивается в сообщении.

Подобного рода учения проводятся с 1992 года, напоминает BNS.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, УЧЕНИЯ


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