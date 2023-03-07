Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 80.46 +0.78 Brent 86.18 +0.35

ТЭК 07.03.2023 15:02

Нефть перешла к небольшому снижению

Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем во вторник в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подешевели на $0,18 (0,21%) - до $86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,17%) - до $80,32 за баррель.

Пауэлл выступит во вторник перед Сенатом, и участники рынка надеются получить новые сигналы относительно дальнейшего изменения процентных ставок. Скорее всего, это будет последнее публичное выступление главы Федрезерва перед мартовским заседанием, которое состоится 21-22 марта, отмечает Bloomberg.

Перспектива дальнейшего повышения ставок тревожит трейдеров, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии в американской экономике и сократить спрос на топливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть растут, Brent у $86,4 за баррель Нефть дешевеет в связи с осторожным прогнозом Китая для экономики Нефть дешевеет после роста на минувшей неделе Цены на нефть снижаются Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель Цены на нефть опускаются Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $84,7 за баррель Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель Нефть продолжает слабо расти, цена Brent - выше $84,4 за баррель Brent подорожала до $84 за баррель на данных о запасах в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az