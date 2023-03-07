Нефть перешла к небольшому снижению

Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем во вторник в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подешевели на $0,18 (0,21%) - до $86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,17%) - до $80,32 за баррель.

Пауэлл выступит во вторник перед Сенатом, и участники рынка надеются получить новые сигналы относительно дальнейшего изменения процентных ставок. Скорее всего, это будет последнее публичное выступление главы Федрезерва перед мартовским заседанием, которое состоится 21-22 марта, отмечает Bloomberg.

Перспектива дальнейшего повышения ставок тревожит трейдеров, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии в американской экономике и сократить спрос на топливо.