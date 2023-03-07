Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 80.46 +0.78 Brent 86.18 +0.35

Транспорт и связь 07.03.2023 15:01

Почти 20 азербайджанских судов получили разрешение на проход по Волго-Донскому каналу

Правительство России дало разрешение 17 азербайджанским судам на транзит в 2023 году из Каспийского моря в Азовское море и обратно по Волго-Донскому каналу.

«Правительство РФ разрешило в 2023 году 17 азербайджанским судам проход из Каспийского моря в Азовское по маршруту из Астрахани по реке Волга через Волго-Донской судоходный канал в Ростов-на-Дону и обратном направлении. Соответствующее распоряжение 4 марта 2023г подписало, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала «Российское судоходство».

Многоразовый проход для транзита по внутренним водным путям России из Каспийского моря в Азовское и обратно разрешен судам «Garadagh», «Teymur Ehmedov», «Maestro Niyazi», «Gafur Mammadov», «Uzeyir Hajibeyli», «Natavan», «Rasul Rza», «Huseyn Javid», «General Aslanov», «Shair Sabir», «Shair Vagif», «Mahmud Rehimov», «Ganja», «Professor Aziz Aliyev», «Lachin», «Kalbajar», «Akademik Khoshbakht Yusifzadeh», плавающим под флагом Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СУДА, РАЗРЕШЕНИЕ


Похожие новости


Норвегия ограничит доступ российских рыболовных судов в свои порты В Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, его представители будут организовывать досмотр судов - Шойгу Байден сообщил о решении вслед за ЕС запретить связанным с РФ судам заходить в порты США Лондон запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ - глава Минтранса Британии Россия предлагает Азербайджану сотрудничество по поставке легких пассажирских судов - Мантуров Суда турецкой Palmali задержаны в портах Ростова-на-Дону и Азова из-за нарушений - Росморречфлот Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы на месторождении имени Филановского на Каспии Визит кораблей ВМФ России в Баку завершен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az