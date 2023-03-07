Почти 20 азербайджанских судов получили разрешение на проход по Волго-Донскому каналу

Правительство России дало разрешение 17 азербайджанским судам на транзит в 2023 году из Каспийского моря в Азовское море и обратно по Волго-Донскому каналу.
«Правительство РФ разрешило в 2023 году 17 азербайджанским судам проход из Каспийского моря в Азовское по маршруту из Астрахани по реке Волга через Волго-Донской судоходный канал в Ростов-на-Дону и обратном направлении. Соответствующее распоряжение 4 марта 2023г подписало, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала «Российское судоходство».
Многоразовый проход для транзита по внутренним водным путям России из Каспийского моря в Азовское и обратно разрешен судам «Garadagh», «Teymur Ehmedov», «Maestro Niyazi», «Gafur Mammadov», «Uzeyir Hajibeyli», «Natavan», «Rasul Rza», «Huseyn Javid», «General Aslanov», «Shair Sabir», «Shair Vagif», «Mahmud Rehimov», «Ganja», «Professor Aziz Aliyev», «Lachin», «Kalbajar», «Akademik Khoshbakht Yusifzadeh», плавающим под флагом Азербайджана.
Н.Аббасова
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